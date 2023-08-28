Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Правительство будет субсидировать железнодорожные перевозки ржи

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство расширило механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Об этом сообщает сайт правительства.

"Сейчас субсидии предоставляются на перевозку зерновых, овощной продукции, рыбной, а также некоторых других товаров, что позволяет сохранять продовольственную безопасность и устойчивость внутреннего рынка. На эти цели в текущем году было выделено свыше 6 млрд рублей, - сказал он. - Новое постановление дает возможность субсидировать перевозки ржи, в том числе для мукомольных предприятий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Это решение будет способствовать поддержанию стабильных цен на ржаной хлеб, муку и другие виды изделий".

Мишустин также сообщил, что транспортировка со скидкой будет доступна и при доставке минеральных удобрений в регионы Дальнего Востока. "Причем для всех аграриев в этом округе, а не только для производителей, как было раньше, семян масличных культур. Это поможет снизить расходы хозяйств и повысить их рентабельность и - что очень важно - начать подготовку к весенним полевым работам заранее", - заявил он.

Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Речь идет о субсидиях перевозчикам на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку такой продукции. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах. В 2023 году правительство направило на поддержку таких перевозок 6,3 млрд рублей.

Михаил Мишустин Правительство Дальний Восток РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

ТМХ принял решение о редомициляции головной компании с Кипра

ТМХ принял решение о редомициляции головной компании с Кипра

ТМХ в сентябре намерен оспорить санкции США против "Метровагонмаша"

Иск к Synergetic на 11 млрд рублей связан со спором о торговом слогане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });