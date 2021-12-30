Эксперт посоветовал создавать дома COVID-free зоны для встречи Нового года с друзьями

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Новый год лучше отпраздновать в семейном кругу, а с друзьями и родственниками встретиться на открытом воздухе, это поможет снизить риск заражения инфекциями, сообщил "Интерфаксу" глава самарского областного информцентра по COVID-19, заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Дмитрий Константинов; для того, чтобы отметить Новый год дома с друзьями, лучше организовать COVID-free зоны, советует эксперт.

"Если вы решили встретить Новый год в компании, то нужно быть уверенным в себе и в тех людях, с кем встречаетесь. А уверенность дает нам только наличие антител. Это человек, который переболел и имеет антитела, либо человек, который вакцинировался. Вот эта категория лиц наиболее безопасна для встреч в домашних условиях", - сказал Константинов.

По его словам, если кто-то хочет собрать немного гостей, то лучше организовать дома COVID-free зону и убедиться, что все могут себя чувствовать безопасно.

"Если мы думаем о своем здоровье и здоровье своего родственника или знакомого, то те правила, которые установлены в обществе, - они должны переноситься в дом, на коллектив. Можно хорошо встретить Новый год, а потом две недели тяжело болеть и оказаться в больнице. Мы это видим, так как мы собираем эпиданамнез при поступлении больных. Нам часто говорят, что был контакт, поцелуй, гости, какое-то близкое общение, а потом начались проблемы со здоровьем", - отметил Константинов.

Он сообщил, что если речь идет о тех, кто не имеет антител, то нужно учесть этот фактор.

"Это должна быть небольшая компания, обязательно нужно соблюдать гигиену, дистанцию и меньше контактировать. А лучше встретиться на открытом воздухе", - сказал доктор.