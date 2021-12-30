На четырех подростков в Иваново завели дело за нападение на сотрудников ДПС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Иваново возбудили уголовное дело в отношении четверых несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на двух сотрудников ДПС, сообщает управление СКР по региону.

Рано утром 28 декабря в полицию поступила информация о том, что группа несовершеннолетних пытается похитить аккумулятор из автомобиля.

Когда полицейские прибыли на место, автовладелец сообщил, что подростки убежали. Инспекторы ДПС проследовали по маршруту побега, и им удалось обнаружить троих 17-летних и одного 16-летнего подозреваемых.

Как отмечается, подросткам не понравилось, что полицейские выясняют обстоятельства инцидента и напали на сотрудников, успев нанести несколько ударов. Двух несовершеннолетних сотрудникам ДПС удалось задержать. Двое других, один из которых был в наручниках, сбежали, завладев служебным видеорегистратором из полицейского автомобиля.

В настоящее время все четверо подозреваемых задержаны.

Дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).