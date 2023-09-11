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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

В Ростовской области подросток напал с ножом на людей в школе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Ростовской области 15-летний подросток в маске и с ножом напал на людей у сельской школы, в которой учится, сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев. По его данным, дети не пострадали, нападавшего задержали очевидцы.

"В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников, - рассказал Голубев. - Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием".

Пострадавшие получили легкие ранения.

На месте работают специалисты.

Хроника 03 февраля 2014 года – 11 сентября 2023 годаНападения в школах и вузах
Василий Голубев Ростовская область Неклиновский район
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