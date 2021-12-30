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Подписан закон об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который обяжет граждан уезжать из зоны чрезвычайной ситуации, если будет объявлена эвакуация. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вносит в закон о защите населения от ЧС эту обязанность граждан. До сих пор в тексте прямого указания на такую обязанность не было.

Кроме того новый закон конкретизирует полномочия региональных и муниципальных органов власти при проведении эвакуации и обязывает федеральные министерства и ведомства постоянно и безвозмездно предоставлять МЧС России данные и доступ к своим информационным системам в сфере защиты от ЧС.

Владимир Путин МЧС

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