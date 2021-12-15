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Госдума приняла закон об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который обязывает граждан покидать зону чрезвычайной ситуации или угрозы ЧС, если власти объявят эвакуацию.

Сейчас закон о защите населения от ЧС прямого указания на такую обязанность не содержит.

Новая редакция закона также уточняет полномочия региональных и муниципальных властей при проведении эвакуации и обязывает федеральные министерства и ведомства предоставлять МЧС России на постоянной и безвозмездной основе данные в сфере защиты от ЧС.

Госдума МЧС

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