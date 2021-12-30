Росстат сообщил о 87,5 тыс. умерших пациентов с COVID-19 в ноябре

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре в России умерли 87 527 человек, у которых был диагностирован коронавирус, подтвержденной основной причиной смерти он стал в 71,2 тыс. случаях, сообщил в четверг Росстат.

COVID-19 рассматривается как причина смерти у 80 126 умерших, а у 8 939 из них коронавирус пока точно не идентифицирован, уточнили в ведомстве.

Еще для 7 401 умершего с коронавирусом в ноябре инфекция диагностирована в качестве сопутствующего заболевания. Причем у 1 477 из них COVID-19 существенно повлиял на развитие смертельных осложнений основного заболевания, в 5 924 случаях коронавирус существенно не повлиял на наступление летального исхода.

В октябре, по уточненным данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти 69 645 человек. COVID-19 повлиял на развитие заболеваний и ускорил смерть в 1135 случаях, существенно не повлиял на летальный исход в 4 764 случаях (всего 5988 смертей, в которых COVID-19 отнесен к сопутствующим заболеваниям).

По сравнению с октябрем число умерших с коронавирусом в РФ выросло на 15,8% - тогда, по уточненным данным Росстата, с диагностированным COVID-19 скончались 75 544 человека (в ноябре - 87,5 тыс. человек).

Смертность в РФ ноябре увеличилась на 17% по сравнению с ноябрем прошлого года, весь прирост летальных исходов приходится на коронавирус, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам в четверг.

"По официальным данным Росстата, смертность в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 17%, в январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года - на 18,5%", - заявила она.

По словам вице-премьера, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 9%.

"По оперативным данным за 29 дней декабря текущего года по сравнению с 29 днями ноября текущего года смертность снизилась на 19,6%, при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19", - сообщила Голикова.

Всего за ноябрь в России, по данным Росстата, умерло 257 292 человека, таким образом, смерти людей с коронавирусом составили 34% от общей месячной смертности. Общая смертность в России за октябрь составила 247 197 человек, добавили в Росстате.

Всего в октябре умерли 75 544 больных с коронавирусом, в сентябре - 44 721 человек, в августе - 49 930 человек, в июле - 51 044 человека, в июне - 27 443 человека, в мае - 18 996 человек, в апреле умерших было 20 650, в марте - 24 047 человек