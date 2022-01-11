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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
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В Германии в 2021 году зафиксирован рекордный уровень смертности

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Германии в 2021 году было зарегистрировано 1 016 899 смертей, сообщило Федеральное статистическое ведомство Destatis.

Это самый высокий показатель смертности в стране с 1946 года, когда зарегистрировали 1 001 600 смертей. Если в 1946 году высокий уровень смертности был обусловлен тяжелым уровнем жизни, то сейчас причины - это старение населения и последствия пандемии коронавируса.

Сообщается, что пандемия увеличила количество смертей на 3%. По данным счетчика Worldometers, c начала пандемии в ФРГ зарегистрировали 114 887 умерших с COVID-19.

Германия Destatis коронавирус

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