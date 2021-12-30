Президент РФ подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2031 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года и о расширении этой программы.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Амнистия предоставляет возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках. Кроме того, авторы предлагают признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности.

В результате владельцы дач по закону смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования.

По принятому в прошлом году закону "дачная амнистия" действует до 1 марта 2026 года. С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 14 млн заявителей.

На особо охраняемые территории "дачная амнистия" распространяться не будет.

Инициатива была внесена в Госдуму сенатором, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и председателем комитета палаты по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.