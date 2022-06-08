Госдума перенесла новую дачную амнистию с сентября на июнь 2022 года

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который передвигает начало новой ""дачной амнистии" с 1 сентября 2022 года на более ранний срок - 1 июня.

Этот закон внес в палату председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что перенести вступление в силу нового, уже принятого закона о дачной амнистии, необходимо, "принимая во внимание текущую непростую экономическую ситуацию в стране". По его словам, применение "дачной амнистии" существенно снизит административные препятствия и упростит процедуру оформления прав граждан на их участки.

"Дачная амнистия" будет действовать до 1 марта 2031 года. Она дает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках. Кроме того, пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признается правом собственности.

В результате владельцы дач по закону смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования. На особо охраняемые территории "дачная амнистия" распространяться не будет.

Еще одно положение этого закона совершенствует механизм, который позволяет собственнику обезопасить свое имущество путем внесения в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) записи о невозможности государственной регистрации права без его личного участия. Личное личное присутствие правообладателя будет необходимым не только при совершении сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества в простой письменной форме, но и при совершении такой сделки у нотариуса. Депутаты считают, что это снизит риски мошенничества с имуществом. Внести отметку о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя станет проще, так как это можно будет сделать по доверенности, составленной в нотариальной форме.