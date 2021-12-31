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Продюсер "Модного приговора" объяснил ошибкой пустые коробки в подарках для детской больницы

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Пустые коробки оказались в мешках с подарками для маленьких пациентов онкоцентра им. Блохина по ошибке, заявил Илья Кривицкий, продюсер телепроекта "Модный приговор".

"Прежде всего, мы очень расстроены произошедшим недоразумением. Как вы знаете, "Модный приговор" неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам", - говорится в заявлении

Ранее волонтер онкоцентра Виктория Бирюкова рассказала в своем инстаграме, что принимала участие в одном из выпусков телепроекта. Представитель шоу связался с ней и предложил организовать поздравление для детей, проходящих в центре лечение, и передать им подарки.

Однако, пишет Бирюкова, в привезенных Дедом Морозом и другими артистами мешках оказались пустые коробки. "Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрёшки - одна в другую. И всё", - рассказала она.

Кривицкий заявил, что в рамках акции было собрано 30 подарков, которые доставили адресатам. "Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали", - сказал он.

Продюсер заверил, что пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке. и пообещал, что в центр будет отправлено необходимое количество подарков.

В пресс-службе Первого канала сообщили "Интерфаксу", что канал не имел отношения к акции и узнал о ней из прессы. Там уточнили, акция была проведена производителем "Модного приговора" компанией Красный квадрат.

"Мы разбираемся в ситуации", - пояснили в пресс-службе Первого канала.

Первый канал Модный приговор

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