Что произошло за день: пятница, 31 декабря

Новогоднее поздравление Путина, снижение COVID-заболеваемости, вакцина ФМБА и высылка российского сотрудника миссии ООН в Косово

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин в новогоднем поздравлении отметил, что 2021 год пройден достойно, хотя пришлось столкнуться с тяжелейшими вызовами. Президент пожелал вдохновения для достижения целей "ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины".

- Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с 23 сентября. В стране выявили 20 638 случаев заражения коронавирусом, из них 2 739 пришлись на Москву. Между тем Вероника Скворцова сообщила, что вакцина от ФМБА "Конвасэл" может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года.

- Власти частично признанной республики Косово объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово. Посольство РФ в сербском Белграде назвало это решение "очередной антироссийской и антиооновской провокацией".

- Космонавты обнаружили последнее возможное место воздуха утечки в модуле "Звезда" на МКС. В "Роскосмосе" отметили, что средства устранения негерметичности доставят на ближайшем грузовом "Прогрессе".

- В Германии в пятницу прекращает работу половина из шести еще действующих АЭС. Через год страна планирует закрыть и оставшиеся атомные электростанции.

- "АвтоВАЗ" с опозданием ушел на новогодние каникулы. Концерн планировал уйти в отпуск с 28 декабря, но приостановил работу только с 31 декабря по 9 января включительно.

- Путин и Байден стали в 2021 году самыми упоминаемыми в российской прессе персонами, по данным СКАН. В отличие от российского рейтинга-2020, в топ-10 по итогам уходящего года не попали Дмитрий Медведев и Александр Беглов.

- Продюсер "Модного приговора" объяснил ошибкой пустые коробки в подарках для детей, которые проходят лечение в онкоцентре. Ранее волонтер окноцентра им. Блохина сообщила, что в подарках детям от телепередачи не оказалось ничего, кроме коробок, сложенных одна в другую.