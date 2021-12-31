В Великом Новгороде из-за COVID отменили все январские народные гуляния

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса в Великом Новгороде отменили массовые новогодние, святочные и другие гуляния, которые традиционно проводились для новгородцев и туристов в Музее деревянного народного зодчества (МНДЗ) "Витославлицы", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"Гуляния пришлось отменить в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой", - пояснил собеседник агентства.

"Сказочное Новогодье" проводилось музейщиками 1 января, "Святки" - 8 января, а "Страшные вечера" начинались 13 января - в день святого Василия.

В течение десятилетий тысячи россиян и иностранцев на этих гуляниях под колокольные перезвоны становились участниками древних игр и уличных концертов, осваивали народные ремесла.

Однако едва ли не самыми привлекательными на праздниках были разнообразные гадания - на соломе и хлебе, на поленнице и заборе, на ложках и лаптях, на сковородках и под блюдом, на яйцах и курицах, на воске и бобах, на прутиках и бумаге. Новгородцы и туристы гадали, вслушиваясь в звон колокольчиков, лай собак и скрип снега, всматриваясь в качание деревьев, зеркала, колодезную воду или проруби.

"Витославлицы" были основаны в окрестностях Великого Новгорода в 1964 году. В музее собраны более 30 памятников архитектуры XVI-XX веков церковного и хозяйственного назначения.

В настоящий момент в МНДЗ завершается комплексная реставрация.