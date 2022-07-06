В Новгороде после пандемии возобновила работу студенческая Школа реставраторов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Летняя школа студентов-реставраторов возобновила работу в Великом Новгороде после почти трехлетнего перерыва на время эпидемии COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ).

Школа продолжает работать на базе Центра реставрации монументальной живописи при ГМЗ в Антониевом монастыре XII века.

За две смены курс в школе пройдут около 30 студентов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии и Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры.

В программе лекции и практические занятия по копированию фресок в знаменитых новгородских памятниках старины. Затем из студенческих работ соберут выставку.

Впервые летняя школа реставрации проводилась в Великом Новгороде в 2014 году.