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Шторм с девятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Берингова моря и Тихого океана у берегов Камчатки, там ожидаются волны высотой до девяти метров, сообщает в субботу Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Вечером 1 января в акватории Тихого океана (Алеутский муниципальный округ) прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-9 метров, с распространением в середине ночи 2 января в Берингово море", - говорится в сообщении.

Такая ситуация сохранится до середины дня 2 января.

В МЧС подчеркивают, что населенным пунктам, расположенным на побережье, шторм угрозы не представляет. А вот руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в штормующих районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

Камчатка шторм

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