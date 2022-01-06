Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Беринговом море

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи в четверг зафиксировали землетрясение у побережья Камчатки, в акватории Берингова моря, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Берингова моря, в 180 километрах юго-восточнее села Никольского", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

Как сообщалось, в среду сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие в акватории Берингова моря.