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Три человека погибли при пожаре в Сахалинской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту пожара в городе Углегорск в Сахалинской области, в котором погибло трое и пострадали двое человек, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в деревянном доме № 16 на улице Войтинского.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных органов по своевременности и полноте мер по расселению и сносу жилых домов, признанных ранее аварийными", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам) и то, как органы пожарного надзора проводят проверку по факту возгорания.

Сахалинская область пожар прокуратура

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