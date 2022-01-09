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Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме в Костромской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пять человек, среди которых двое несовершеннолетних, стали жертвами пожара в частном доме в Костромской области, сообщили в МЧС России.

"Поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по адресу: город Шарья, улица Белозеровская, дом 30. Дом деревянный, площадь 96 кв. м. В ходе тушения пожара в горящем доме была обнаружена женщина 1987 года рождения, передана медикам. Скончалась в машине скорой помощи", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства в воскресенье.

В МЧС добавили, что после ликвидации пожара на месте происшествия были обнаружены тела двоих детей и двух мужчин.

По данным ведомства, открытым огнем горела кровля жилого дома.

В 01:32 пожар был локализован на площади 96 кв. м, а в 05:00 полностью ликвидирован.

В настоящий момент на месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Костромской области и сотрудники Испытательной пожарной лаборатории, устанавливаются причины происшествия.

Костромская область

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