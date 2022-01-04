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Экс-главе Коми Гайзеру отказано в досрочном освобождении из колонии

Экс-главе Коми Гайзеру отказано в досрочном освобождении из колонии
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Бежецкий межрайонный суд Тверской области отказал осужденному по масштабному делу о коррупции экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру в замене наказания, говорится в материалах суда.

Осужденный попросил заменить не отбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания в виде принудительных работ. Судья 29 декабря отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Как сообщалось, Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей.

Бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн рублей, еще один бывший глава республики, экс-сенатор Владимир Торлопов - 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Еще 10 фигурантов дела получили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, в том числе условно.

В зависимости от роли каждого подсудимые были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации доходов, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Дело Вячеслава Гайзера

Согласно фабуле уголовного дела, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты этого дела с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая".

Кроме того, установили следствие и суд, подсудимые незаконно завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Общая сумма ущерба, причиненная Республике Коми, превысила 3,8 млрд рублей.

Вячеслав Гайзер

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