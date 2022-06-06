Суд взыскал с бывшего главы Коми Гайзера и его подельников 1,45 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Городской суд Сыктывкара по иску комитета имущественных и земельных отношений постановил взыскать 1 449 970 000 рублей с осужденного за коррупцию бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и еще 11 человек, сообщила пресс-служба судов республики.

Комитет просил в счет возмещения ущерба вернуть в собственность региона 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", внесенных в качестве вклада в уставной капитал ООО "Металлургическая лизинговая компания".

Решение суда пока не вступило в законную силу.

10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 160 млн рублей. Суд счел, что с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года Гайзер и его сообщники с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Также суд установил, что фигуранты дела незаконно завладели 67 млн рублей "Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми", получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Следствие считало бенефициарами преступлений Гайзера, бывшего замглавы Коми Александра Чернова и еще одного бывшего главу Коми Владимира Торлопова, а организатором преступного сообщества - бизнесмена Александра Зарубина, который объявлен в международный розыск. Гайзер вину не признает.