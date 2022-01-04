Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вертолет МЧС вылетел на помощь экипажу судна "Григорий Ловцов"

Вертолет МЧС вылетел на помощь экипажу судна "Григорий Ловцов"
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Спасатели отправились на вертолете МИ-8 в район Шантарских островов, где находится грузовое судно "Григорий Ловцов", чей экипаж ранее запросил помощи, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В РоссииГрузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском мореЧитать подробнее

"В 22.59 (хбр) 4 января 2022 года из Хабаровска в район Шантарских островов Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.

На борту вертолета находятся сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю с необходимым снаряжением и оборудованием для оказания помощи экипажу.

Судно "Григорий Ловцов", приписанное к порту Корсакова, отправило сигнал бедствия в районе острова Птичий, в 20 км от берега. Капитан-координатор Морского спасательного координационного подцентра Росморречфлота сообщил, что из-за ледообразования появилась угроза повреждения корпуса. По предварительным данным, на борту находятся восемь человек, никто из них не пострадал.

Судно "Григорий Ловцов" МЧС РФ

Новости по теме

Новости
Дело Вячеслава Гайзера

Экс-главе Коми Гайзеру отказано в досрочном освобождении из колонии

Экс-главе Коми Гайзеру отказано в досрочном освобождении из колонии

Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском море

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 15,9 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 15,9 тыс. новых случаев COVID-19

Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов из-за непогоды

Что произошло за сутки: понедельник, 3 января

Козак встретится на этой неделе с коллегами по "Нормандскому формату"

Оголодавшие волки вышли из лесов к новгородским населенным пунктам

В России за сутки выявили 16 343 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 16 343 новых случаев COVID-19

Что произошло за сутки: воскресенье, 2 января

В пункты вакцинации Петербурга в первый день января пришли более 300 человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });