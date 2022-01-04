Вертолет МЧС вылетел на помощь экипажу судна "Григорий Ловцов"

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Спасатели отправились на вертолете МИ-8 в район Шантарских островов, где находится грузовое судно "Григорий Ловцов", чей экипаж ранее запросил помощи, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 22.59 (хбр) 4 января 2022 года из Хабаровска в район Шантарских островов Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.

На борту вертолета находятся сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю с необходимым снаряжением и оборудованием для оказания помощи экипажу.

Судно "Григорий Ловцов", приписанное к порту Корсакова, отправило сигнал бедствия в районе острова Птичий, в 20 км от берега. Капитан-координатор Морского спасательного координационного подцентра Росморречфлота сообщил, что из-за ледообразования появилась угроза повреждения корпуса. По предварительным данным, на борту находятся восемь человек, никто из них не пострадал.