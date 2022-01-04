Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском море

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в акватории Охотского моря в 20 километрах от Шантарских островов, к месту следуют спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна "Григорий Ловцов" подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа (8 человек), пострадавших нет", - сказали журналистам в ведомстве.

По данным министерства, судно находится в Хабаровском крае в акватории Охотского моря возле Шантарских островов (20 км от берега).

В МЧС сообщили, что в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России из Хабаровска со спасателями на борту.