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Десятки машин столкнулись на двух участках трассы "Дон" в Тульской области

Десятки машин столкнулись на двух участках трассы "Дон" в Тульской области
Архивное фото
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Около 20 машин столкнулись на федеральной трассе "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Массовое ДТП произошло на 217-м км трассы "Дон" в Узловском районе. Столкнулись около 20 машин. Есть пострадавшие. Их количество уточняется", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе регионального УМВД сообщили еще о трех ДТП на 277-м км трассы "Дон" в Воловском районе с участием 12 машин.

"Без пострадавших", - отметили в управлении.

В Тульской области в настоящее время сильная метель.

Тульская область МЧС МВД

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