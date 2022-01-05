Количество пострадавших в результате массовых ДТП в Тульской области возросло до 17

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Число пострадавших в массовых ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области возросло до 17, включая пятерых детей, сообщает МЧС РФ в среду.

"Пострадали 17 человек, из них 5 детей. На 217 км функционирует мобильный пункт обогрева. В настоящее время движение осуществляется по одной полосе, на месте ДТП сил и средств достаточно", - отметили в министерстве.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что данные приводятся по ДТП на трех участках трассы "Дон" - на 177 км, 216 км и 217 км.

"Всего в ДТП участвовало 60 транспортных средств, из них девять грузовых автомобилей, три пассажирских автобуса, 48 легковых автомобилей", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в тульском главке МВД подтвердили информацию о полном восстановлении движения по трассе "Дон".

"Движение открыто во всех направлениях, по всем полосам", - отметил представитель УМВД региона.

Ранее сообщалось о госпитализации 11 пострадавших в массовом ДТП в Киреевском районе, среди которых двое детей.

Около 120 транспортных средств получили повреждения в результате нескольких аварий на федеральной трассе "Дон" в Тульской области.

Причиной массовых аварий стали сложные погодные условия из-за снегопада и метели.