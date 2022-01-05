Число пострадавших в массовом ДТП в Тульской области выросло до 11
Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В массовом дорожно-транспортном на федеральной трассе "Дон" в Тульской области участвовали более 40 автомобилей, пострадали 11 человек, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
"5 января на трассе на 217 км федеральной автодороге М-4 "Дон" (Киреевский район) произошло столкновение более 40 автомобилей. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей. В районе происшествия образовался затор в сторону Москвы", - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий происшествия направлены сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.
По поручению губернатора Алексея Дюмина на месте координируют работу служб заместитель председателя правительства региона Александр Шаламов и замминистра здравоохранения Михаил Малишевский.
Отмечается, что дети в состоянии средней степени тяжести доставляются в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу.
Четверо мужчин и одна женщина с травмами различной степени тяжести госпитализируются в медучреждения Тулы, Узловой и Новомосковска.
Четырем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались, отметили в пресс-службе.
На место происшествия выдвинулся передвижной пункт обогрева для помощи водителям. Сотрудники МЧС применяют спецоборудование для спасения пострадавших из автомобилей.
В ближайшее время движение будет восстановлено, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось об участии порядка 50 машин в нескольких ДТП на федеральной трассе "Дон" в Тульской области, в которых предварительно пострадали 8 человек.
Также сообщалось, что в одно из ДТП попала машина скорой помощи, приехавшая на место аварии для помощи пострадавшим.
По факту ДТП организована прокурорская проверка.