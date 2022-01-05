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Число пострадавших в массовом ДТП в Тульской области выросло до 11

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В массовом дорожно-транспортном на федеральной трассе "Дон" в Тульской области участвовали более 40 автомобилей, пострадали 11 человек, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"5 января на трассе на 217 км федеральной автодороге М-4 "Дон" (Киреевский район) произошло столкновение более 40 автомобилей. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей. В районе происшествия образовался затор в сторону Москвы", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия направлены сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.

По поручению губернатора Алексея Дюмина на месте координируют работу служб заместитель председателя правительства региона Александр Шаламов и замминистра здравоохранения Михаил Малишевский.

Отмечается, что дети в состоянии средней степени тяжести доставляются в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу.

Четверо мужчин и одна женщина с травмами различной степени тяжести госпитализируются в медучреждения Тулы, Узловой и Новомосковска.

Четырем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались, отметили в пресс-службе.

На место происшествия выдвинулся передвижной пункт обогрева для помощи водителям. Сотрудники МЧС применяют спецоборудование для спасения пострадавших из автомобилей.

В ближайшее время движение будет восстановлено, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось об участии порядка 50 машин в нескольких ДТП на федеральной трассе "Дон" в Тульской области, в которых предварительно пострадали 8 человек.

Также сообщалось, что в одно из ДТП попала машина скорой помощи, приехавшая на место аварии для помощи пострадавшим.

По факту ДТП организована прокурорская проверка.

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