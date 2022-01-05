Трасса "Дон" в Тульской области встала в пробках из-за массовых ДТП

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Около 120 транспортных средств получили повреждения в результате нескольких аварий на федеральной трассе "Дон" в Тульской области, сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.

Так, в Ефремовском районе на 284-м км в направлении Москвы столкнулись около 30 автомобилей.

На участке 284-286 км в направлении Воронежа столкнулись 16 транспортных средств.

В Киреевском районе на 217-м км в направлении Москвы столкнулись 55 машин. В данном ДТП пострадали 8 человек, которые получили незначительные травмы.

На 216-м км в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали четыре человека, которые получили незначительные травмы. На этом участке дороги участниками ДТП стали машины скорой помощи и спасательной службы.

В Венёвском районе на 177-м км в направлении Воронежа столкнулись 7 единиц транспортных средств. Несколько пострадавших, в том числе ребёнок, доставлены в медицинские учреждения.

В полиции отметили, что на каждом из указанных участков дороги произошло по несколько дорожно-транспортных происшествий.

По предварительной информации, причиной всех ДТП стали сложные погодные условия из-за снегопада и метели.

В результате происшествия на несколько часов движение транспорта по федеральной трассе М-4 "Дон" было остановлено в обоих направлениях.

Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры по улучшению дорожной обстановки на трассе.

Ранее сообщалось о госпитализации 11 пострадавших в массовом ДТП в Киреевском районе, среди которых двое детей.