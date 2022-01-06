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Главы оборонных ведомств России и США обсудили вопросы безопасности

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Проведены телефонные переговоры министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Джеймса Остина, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

Как отмечается, "обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

Других деталей в военном ведомстве не привели.

Позже американское оборонное ведомство сообщило, что Остин в ходе телефонного разговора с Шойгу обсудил тематику, связанную с Украиной. Отмечается, что "они обсудили вопрос о снижении рисков близ границ Украины".

Минобороны РФ Сергей Шойгу США Ллойд Джеймс Остин

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