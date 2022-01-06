В США заявили, что события в Казахстане не повлияли на планы переговоров с РФ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Кризис в Казахстане не повлияли на планы по переговорам с участием РФ по европейской безопасности, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Все планы остались в силе. У нас на следующую неделю запланированы переговоры в трех форматах", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

На следующую неделю, как сообщалось, запланированы двусторонние переговоры США и РФ в Женеве, заседание Совета Россия-НАТО и контакты РФ с ОБСЕ.