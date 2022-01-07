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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку в Башкирии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, данные о пострадавших уточняются, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в пятницу.

"По предварительным данным частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа - с. Павловка. На борту находилось 3 человека. Вертолет совершил жесткую посадку в 4 км от населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет марки AS 350 совершил аварийную посадку около 23:20 по Москве.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что на борту вертолета находились пилот и два пассажира. Об их состоянии пока не известно. При этом собеседник агентства отметил, что "пилот на связи".

По предварительным данным в полете произошел отказ техники. Также рассматривается версия ошибки пилота и сложных метеоусловий.

На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор, следователи СКР, спасательные службы.

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