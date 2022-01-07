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Двое пострадали и один погиб при крушении вертолета в Башкирии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - При крушении вертолета в Башкирии есть пострадавшие и погибший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным два человека травмированы, один погиб", - сказал источник.

Погибший получил сочетанную травму и остается под обломками.

Ранее сообщалось, что вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии. Вертолет марки AS 350 совершил аварийную посадку около 23:20 по московскому времени.

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