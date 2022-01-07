В ДТП в Ульяновской области погибли юные регбисты из Татарстана

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В ДТП в Ульяновской области в ночь на 7 января погибли два юных спортсмена из казанского регби-клуба "Энергия", сообщила Федерация регби России. Также погибла мать одного из регбистов.

Спортсмены возвращались из Пензы с рождественского турнира. В машине находились еще двое детей, их доставили в больницу.

В областном управлении СК возбудили по факту ДТП уголовное дело о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 5 ст. 264 УК).

По данным УМВД Ульяновской области, ночью на трассе "Казань - Буинск - Ульяновск" в Цильнинском районе Toyota RAV4 столкнулся с автобусом Mercedes Benz. Погибла женщина, которая была за рулем Toyota RAV4, и два ее пассажира 12 и 14 лет. Пострадали два ее пасссажира, водитель и пассажиры автобуса.