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Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Ульяновской области

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ульяновской области в ночь на пятницу, три человека, в том числе подростки, погибли, еще восемь получили травмы, сообщает "МВД Медиа".

Инцидент произошел на 144 км автодороги "Казань - Буинск - Ульяновск" в Цильнинском районе. Автомобиль Toyota RAV4 столкнулся с Mercedes Benz.

"В результате ДТП три человека погибли, среди них - двое несовершеннолетних 2007 г.р., восемь человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ульяновская область

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