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Три военных самолета вылетели в Москву из Алма-Аты с гражданами РФ

По данным МИД РФ, из Казахстана хотят вернуться около 1600 человек

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Три российских военных самолета в воскресенье эвакуируют из Алма-Аты несколько сотен российских граждан, сообщили "Интерфаксу" в миротворческом контингенте ОДКБ в Казахстане.

По словам собеседника агентства, самолеты совершат посадку на подмосковном военном аэродроме "Чкаловский".

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале сообщила, что всего зарегистрировано около 1600 граждан, желающих воспользоваться вывозными бортами.

Консул-советник Генерального консульства РФ в Алма-Ате Владимир Малышев сообщил, что на текущий момент из аэропорта Алма-Аты на аэродром "Чкаловский" уже направлено семь бортов с 614 эвакуированными гражданами. "Среди них граждане Российской Федерации, а также граждане Казахстана (у которых имеется вид на жительство, либо студенты, обучающиеся в российских вузах, либо члены их семей). Также сегодня на этих бортах мы отправили несколько граждан Белоруссии", - сказал Малышев.

"В настоящее время уже формируется восьмой борт. Всего мы планируем эвакуировать 1,5 тыс. человек. Эвакуация проводится постоянно, борты вылетают по наполняемости", - добавил он.

Вместе с тем он выразил благодарность службам аэропорта Алма-Аты, "которые полностью обеспечили нас всем необходимым: питанием, водой".

Ранее в воскресенье стало известно, что эти самолеты вывезут из Казахстана до 300 граждан РФ.

8 января Минобороны РФ сообщило, что российский военный самолет доставил из Казахстана в Москву 25 граждан РФ, которые находились в туристической поездке.

За день до этого Минобороны РФ сообщило, что российские десантники установили полный контроль над аэропортом Алма-Аты.

Минобороны РФ создана группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124. Они круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

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