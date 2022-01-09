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Генсек ОДКБ обсудил развертывание миротворцев в Казахстане с генералом Сердюковым

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась в воскресенье провел телефонный разговор с командующим миротворцами ОДКБ в Казахстане Андреем Сердюковым, сообщила в воскресенье пресс-служба ОДКБ.

Обсуждался ход развертывания миротворческих сил. Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты.

Ранее Сердюков сообщил, что миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Он отметил, что миротворцы завершили развертывание в Казахстане, приступив к охране важных военных и государственных объектов в Алма-Ате.

Российская военная авиация вывезет из Казахстана изъявивших желание вернуться граждан РФ, сообщил Сердюков.

По данным МИД РФ, около 1600 граждан хотят воспользоваться вывозными рейсами, чтобы вернуться из Казахстана в Россию.

Численность миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане - до 2,5 тыс. человек, при необходимости ее увеличат, сообщил "Интерфаксу" 7 января пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Численность российского контингента официально не называется.

Хроника 03 – 09 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
ОДКБ Станислав Зась Андрей Сердюков

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