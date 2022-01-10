Врио губернатора Владимирской области заразился коронавирусом

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что у него выявили коронавирус.

"В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID-19", - написал Авдеев в своем инстаграме в понедельник.

По его словам, болезнь протекает без осложнений.

Текущую неделю врио главы региона планирует работать удаленно в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее Авдеев сообщал, что прошел вакцинацию от COVID-19.