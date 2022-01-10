В Думе хотят разработать новые законодательные предложения по следам кризиса в Казахстане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что российские парламентарии совместно с коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены разработать новые законодательные предложения по следам кризиса в Казахстане.

"С учетом ситуации, сложившейся в результате террористической атаки внешних сил, которой подвергся Казахстан, мы намерены активизировать работу по установлению единых подходов в законодательстве в части противодействия угрозам безопасности наших стран", - сказал Пискарев, слова которого цитируют в пресс-службе комитета в понедельник.

Депутат отметил, что Дума находится в тесном взаимодействии с коллегами по Парламентской Ассамблее ОДКБ, где идет оперативный обмен информацией по поводу совершенствования законов в сфере противодействия иностранному вмешательству и защиты суверенитета стран договора.

Пискарев сказал, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции располагает обширной информацией о фактах иностранного вмешательства во внутренние дела России и технологиях, которые при этом используются.

"Констатируем, что схожие технологии используются и против наших соседей - других государств-участников ОДКБ", - добавил Пискарёв.

Ранее в понедельник состоялось заседание видеоконференции лидеров стран ОДКБ, посвященное ситуации в Казахстане. В ходе встречи президент России Владимир Путин заявил, что ОДКБ будет противодействовать технологиям цветных революций.

"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Путин.

Он также добавил, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела государств ОДКБ. Этот тезис озвучивал на видеоконференции и глава Белоруссии Александр Лукашенко.