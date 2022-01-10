Путин отметил, что угрозу государственности Казахстана создали не цены на газ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Возникшая в Казахстане угроза государственности вызвана отнюдь не стихийными протестами из-за повышения цен на топливо, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние внешние силы. Те люди, которые выступали (по поводу) ситуации на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а у тех, кто взял в руки оружие, нападал на государство, это – совершенно другие люди, и у них другие цели", - заявил Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

При этом, отметил он, активно применялись "присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков", в том числе, "очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом".

"Как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, их нападение на Казахстан, а по сути – это нападение на страну, на Казахстан, явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен", - сказал Путин.

Путин заявил, что страны ОДКБ не допустят силовой смены власти на своих территориях.

"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Путин в ходе видеоконференции лидеров стран ОДКБ в понедельник.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они перешли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Были погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране был введен режим чрезвычайного положения.

5 января президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

6 января в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.