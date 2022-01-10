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Новый зам Колокольцева будет курировать организационно-аналитическую работу МВД

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Новый замминистра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко будет курировать организационно-аналитическую работу министерства, работу дежурных частей и экспертно-криминалистических подразделений, сообщил через пресс-службу глава МВД Владимир Колокольцев.

Организационно-аналитическая работа, по его словам, включает не только планирование и контроль за выполнением мероприятий, но и "формирование концептуальных предложений по дальнейшему развитию системы МВД России".

Важность работы с дежурными частями министр связал с тем, что именно в эти подразделения в первую очередь обращаются граждане и "от профессионализма дежурной смены зависит очень многое, включая раскрытие преступлений по горячим следам".

Колокольцев также указал на важность системного контроля за состоянием учетно-регистрационной дисциплины, качественного рассмотрения материалов, соблюдения предусмотренных законом сроков, обеспечения сбора доказательственной базы, что тесно связано с работой экспертно-криминалистических подразделений.

При этом глава МВД потребовал, чтобы никакие критерии оценки работы сотрудников полиции на местах не вынуждали их гнаться за показателями.

Кравченко стал замминистра внутренних дел в декабре 2021 года. Ранее он руководил ГУ МВД по Волгоградской области.

МВД Александр Кравченко Владимир Колокольцев

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