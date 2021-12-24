Путин назначил Александра Кравченко замглавы МВД

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел. Такой указ опубликован на портале правовой информации.

Генерал при этом освобождается от занимаемой должности.

В ноябре замглавы МВД Аркадий Гостев был назначен директором ФСИН.

Кравченко с 2008 года руководит управлением МВД Волгоградской области, звание генерал-лейтенанта он получил в марте 2011 года. Он родился в 1958 году в Ростове-на-Дону, окончил местный институт народного хозяйства, а затем академию МВД России, кандидат юридических наук. В органах внутренних дел он служит с 1979 года.