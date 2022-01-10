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Солдат-срочников накажут за осквернение воинского памятника на Кубани

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Призывников, снявших на видео, как их сослуживец дает пощечину и пинает памятник воинам на Кубани, привлекут к административной и дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Южного военного округа.

"Решение такое принято – привлечь старейшин из тех республик, откуда приехали эти призывники, чтобы они с ними побеседовали. Это помимо административной и дисциплинарной ответственности, к которой их привлекут", - сказал собеседник агентства.

В понедельник различные СМИ сообщили, что под Горячим Ключом один из призывников осквернил памятник воинам, дав пощечину одному из изваяний и проведя попытку силового приема на другом. Один из его сослуживцев снимал инцидент на видео и выложил его в инстаграм, но позже удалил.

Кубань Горячий Ключ

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