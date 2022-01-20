Демонстрировавший силовые приемы на памятнике срочник арестован

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - На Кубани арестован солдат-срочник из воинской части под Горячим Ключом, который на памятнике погибшим воинам демонстрировал силовые приемы, сообщил в фейсбуке его адвокат Алексей Аванесян. Он уточнил, что взял призывника под защиту.

Дело расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону. Солдату вменяют реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). Арестован также его предполагаемый сообщник. Срок меры пресечения - до 28 января.

"Факты совершения необдуманного поступка не отрицаются, мой подзащитный раскаивается в содеянном, но защита не согласна с квалификацией деяния, которую избрали следователи. Будет проведена судебная экспертиза, которая будет оценивать жесты, поведение солдата на видеоролике с точки зрения культуры, религии. Однако никакого пренебрежения, лозунгов, призывов к нацизму он не выкрикивал", - сказал Аванесян "Интерфаксу".

Его подзащитный был призван в октябре 2021 года, его направили служить в часть хутора Молькино города Горячий Ключ. К Аванесяну обратился отец призывника.

Запись, на которой солдат показывает силовые приемы на памятнике, разошлась в интернете в январе. После этого Военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону завел на двух военнослужащих, участвовавших в съемке уголовное дело за "публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества".