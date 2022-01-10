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Находящиеся в зонах ЧП россияне смогут звонить на родину без роуминга

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информполитике и связи разработает законопроект об отмене роуминга для россиян в зонах ЧП при звонках в Россию, сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

"Считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, четко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введённым режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией. (Механизм компенсации затрат для операторов мы определим с Минцифрой отдельно)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что "профильный комитет Госдумы приступает к разработке инициативы".

Хинштейн сообщил, что в настоящее время Минцифры направило обращения операторам связи с предложением "не тарифицировать входящие/исходящие вызовы и смс для российских абонентов, находящихся в Казахстане 5-19 января 2022 года".

"Билайн" уже прорабатывает вопрос о бесплатных звонках и смс для россиян в Казахстане. "Первым делом мы сделали бесплатными звонки на горячую линию МИД для помощи россиянам, находящимся в Казахстане, для всех абонентов "Билайна" вне зависимости от их местонахождения. В настоящее время прорабатываем возможность предоставления бесплатных услуг связи нашим клиентам, попавшим в сложное положение", - сказали в пресс-службе.

Госдума Александр Хинштейн

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