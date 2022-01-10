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Операторы "большой четверки" обеспечат бесплатную связь россиянам в Казахстане

Все, кто находился в роуминге в Казахстане с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Минцифры сообщило, что договорилось с российскими операторами МТС, "Билайн", "МегаФон" и Tele2 о бесплатных звонках и sms-сообщениях с 5 по 19 января для россиян, находящихся в Казахстане. Речь идет о сроках, на которые в Казахстане ввели режим ЧП.

"Минцифры России совместно с операторами "Большой четверки" договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора. "Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем", - сообщили в Минцифры.

Это даст возможность россиянам бесплатно связываться с дипломатами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими.

"По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью", - отметили в министерстве.

Избежать чрезмерной нагрузки на сеть позволит лимит на бесплатную связь: "Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента".

Ранее депутаты-единороссы - члены IT-Комитета Госдумы - предложили Минцифры отменить плату за международный роуминг на территории Казахстана.

В "Вымпелкоме" 10 января отметили, что уже сделали бесплатными звонки на горячую линию МИД России для всех абонентов "Билайна" вне зависимости от их местонахождения. "В настоящее время прорабатываем возможность предоставления бесплатных услуг связи нашим клиентам, попавшим в сложное положение", - сказали в пресс-службе оператора.

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Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Минцифры МИД МТС МегаФон Вымпелком Tele2

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