Власти Петербурга опровергли сообщения об отказе от строительства парка "Тучков буян"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Петербурге продолжается разработка проекта парка "Тучков буян" в центре города, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора сообщения об отказе от строительства.

10 января "Русская служба Би-Би-Си" сообщила, что президент Владимир Путин в конце декабря отменил план строительства парка "Тучков буян" между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью, и распорядился на этом месте продолжить строительство судебного квартала.

"Проект парка "Тучков буян" находится в разработке. Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачева. В планах обустройство парка фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства.

Работы на этом участке, где располагался научный институт "Прикладная химия", начались в 2017 году. Планировалось, что в судебный квартал переедет Верховный суд России. Строительство заморозили, и на набережной Невы между стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью начали проектировать парк для отдыха "Тучков буян", по аналогии с московским парком "Зарядье".