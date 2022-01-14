Дворец танца Бориса Эйфмана станет частью парка "Тучков буян"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На Петроградской стороне, на территории проектируемого парка "Тучков буян" до 2024 года построят дворец танца Бориса Эйфмана, сообщил в Telegram вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Сейчас, по его словам, строится подземный паркинг дворца и инженерно-технический блок.

"Также проектом парка предусмотрены создание подземного перехода в районе площади академика Лихачёва и реконструкция набережной от Биржевого до Тучкова моста", - написал Пиотровский.

Работы на бывшей территории института "Прикладная химия" между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью начались в 2017 году. Сначала там собирались построить судебный квартал, куда бы переехал Верховный суд России. Затем строительство заморозили, и на набережной Невы начали проектировать парк отдыха "Тучков буян".

Русская служба Би-Би-Си на этой неделе сообщила, что президент Владимир Путин еще в декабре отменил план строительства парка "Тучков буян" и распорядился продолжить на этом месте строительство судебного квартала. Эту информацию опровергли и в Смольном, и в Кремле.

12 января в аппарате вице-губернатора Николая Линченко, который курирует строительную отрасль, "Интерфаксу" сообщили, что работа над проектированием парка "Тучков буян" пока не идет, но там уже строят театр Бориса Эйфмана, который был и в проекте судебного квартала.