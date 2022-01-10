Площадь природных пожаров в европейской России в 2021 году была рекордной

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В пожароопасный сезон 2021 года в европейской части России была зафиксирована рекордная площадь лесных пожаров, хотя общее число природных возгораний снизилось почти на четверть, сообщил Росгидромет.

"В текущем году количество очагов природных возгораний меньше на 23,7% в сопоставлении с 2020 годом. Однако площадь пожаров больше на 13,8%. Наибольшее увеличение площади пожаров относительно значений прошлого года отмечено в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах", - говорится в ежегодном итоговом докладе ведомства.

Пожароопасный сезон был открыт в середине марта в Чечне и Астраханской области, а завершился в основном к ноябрю.

Максимальное количество возгораний спутники зафиксировали в Центральном регионе и на Урале. Кроме того, очень напряженная пожарная обстановка отмечалась в Смоленской, Псковской, Свердловской, Курганской, Ленинградской и Московской областях.