Площадь природных пожаров в европейской России в 2021 году была рекордной
Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В пожароопасный сезон 2021 года в европейской части России была зафиксирована рекордная площадь лесных пожаров, хотя общее число природных возгораний снизилось почти на четверть, сообщил Росгидромет.
"В текущем году количество очагов природных возгораний меньше на 23,7% в сопоставлении с 2020 годом. Однако площадь пожаров больше на 13,8%. Наибольшее увеличение площади пожаров относительно значений прошлого года отмечено в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах", - говорится в ежегодном итоговом докладе ведомства.
Пожароопасный сезон был открыт в середине марта в Чечне и Астраханской области, а завершился в основном к ноябрю.
Максимальное количество возгораний спутники зафиксировали в Центральном регионе и на Урале. Кроме того, очень напряженная пожарная обстановка отмечалась в Смоленской, Псковской, Свердловской, Курганской, Ленинградской и Московской областях.