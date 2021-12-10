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Сумма ущерба от лесных пожаров в Якутии за год превысила 3,7 млрд рублей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Больше 1,7 тыс. лесных пожаров зарегистрировали в Якутии в 2021 году, сумма ущерба составила более 3,7 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

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"В пожароопасный сезон 2021 года в регионе зарегистрировано 1,7 тыс. лесных пожаров на площади около 8 млн га. Сумма причиненного ущерба превысила 3,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более чем в 1,4 тыс. случаев основной причиной возгораний стали сухие грозы. В 75 случаях - неосторожное обращение с огнем, в шести - неудовлетворительное содержание линий электропередач.

"В регионе остается ряд проблемных вопросов, в том числе по погашению задолженности перед лицами, привлеченными к тушению лесных пожаров, по взысканию причиненного лесному фонду РФ ущерба в результате возгораний", - добавили в ведомстве.

Как ранее заявлял глава Якутии, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га.

На территории республики был введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров с 23 июня по 14 сентября.

Пожары в Якутии

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Якутия

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