Транспортная прокуратура проверит S7 из-за задержек рейсов и овербукинга

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет деятельность АО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) по фактам систематических задержек авиарейсов и неоднократных отказов гражданам в авиаперевозках ввиду отсутствия свободных мест на борту (овербукинг).

По данным ведомства, в 2021 году авиакомпания нарушила права не менее 30 пассажиров. Из-за этого S7 по инициативе транспортной прокуратуры привлекался к административной ответственности по статье 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания услуг населению).

Отмечается, что в декабре 2021 года и январе текущего года авиакомпания "Сибирь" допустила повторные нарушения прав пассажиров на своевременное предоставление авиауслуг в аэропортах нескольких регионов РФ.

В пресс-службе авиакомпании пока не ответили на запрос "Интерфакса" относительно проверки.