Суд оштрафовал S7 Airlines за нарушения прав пассажиров

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суд в Новосибирской области оштрафовал на 60 тысяч рублей АО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По инициативе Новосибирского транспортного прокурора судом АО "Авиакомпания "Сибирь" дважды привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению) с назначением штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что пяти пассажирам авиакомпании, следовавшим из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи, было отказано в перевозке ввиду отсутствия свободных мест на борту воздушного судна.

"Условия договора воздушной перевозки не были выполнены авиакомпанией по причине принятия на рейс трансферных пассажиров, потерявших стыковку с иными рейсами", - добавили в транспортной прокуратуре.

Кроме того, на рассмотрении уполномоченного органа находится более восьми дел об административных правонарушениях, возбужденных прокуратурой в январе текущего года за подобные нарушения законодательства.

Ранее в пресс-службе авиакомпании не ответили на запрос "Интерфакса" о привлечении перевозчика к административной ответственности.