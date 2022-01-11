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РБК сообщил об интересе АФК к покупке банка "Хоум Кредит"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Структуры АФК "Система" Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке ХКФ банка (банк "Хоум Кредит"), сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Покупателем может выступить одна из структур группы. По данным одного из собеседников РБК, рассматривается возможность передачи актива в собственность мобильному оператору МТС (контролируется "Системой"). Переговоры о покупке ХКФ банка близки к завершению, отмечает другой источник.

Пока архитектура готовящейся сделки предполагает, что бренд "Хоум Кредита" будет сохранен, но в будущем не исключен обмен активами между ХКФ банком и подконтрольным "Системе" МТС-банком. Сейчас на ход переговоров влияет ситуация в Казахстане, где у группы Home Credit крупный дочерний банк.

"АФК "Система" - инвестиционная компания, мы регулярно прорабатываем различные варианты, в этом в том числе заключается суть нашей работы", - заявил РБК представитель группы. В ХКФ банке отказались комментировать "рыночные слухи".

О том, что чешская PPF Group выставила российский ХКФ банк на продажу, стало известно осенью 2021 года. На этот актив претендовала венгерская OTP Group, владеющая в России ОТП банком, писало ранее издание Frank Media. Претендентов на ХКФ банк, по данным РБК, было три, они проводили due diligence банка с четвертого квартала 2021 года.

ХКФ банк является дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF.

По итогам третьего квартала 2021 года ХКФ банк занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Хоум Кредит ХКФ банк АФК Система МТС Владимир Евтушенков PPF Group OTP Group

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